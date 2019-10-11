بوتين: العملية العسكرية التركية قد تؤدي إلى فرار آلاف مسلحي "داعش" بالمنطقة

حذر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ من أن "العملية العسكرية ​الجديدة​ التي شنتها ​تركيا​ ضد المقاتلين ​الأكراد​ شمال شرقي ​سوريا​ قد تؤدي إلى فرار آلاف مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين في المنطقة"، مشيراً إلى "وجود مراكز خاصة باحتجاز المسلحين الأسرى في ​الشمال​ السوري كانت الوحدات الكردية تتحمل حتى الآونة الأخيرة مهمة حراستها".

وأكد "إنني لست على قناعة بشأن ما إذا كان ​الجيش التركي​ سيتمكن، وخلال أي فترة، من السيطرة على هذا الوضع"، لافتاً إلى أن "مئات وحتى آلاف المسلحين يتواجدون في هذه المنطقة حاليا، حسب معطيات ​مديرية المخابرات​ الرئيسية الروسية"، محذرا من أن "هؤلاء قد يشكلون تحديا جديدا حقيقيا أمام رابطة الدول المستقلة".

وسأل "إلى أين سيأتون؟ هل سيتوجهون عبر أراضي تركيا وغيرها إلى مناطق لا يسيطر عليها أحد في عمق سوريا، ثم سيتوجهون عبر إيران إلى دول إقليمية أخرى؟ يتعين علينا إدراك ومعرفة ذلك وتعبئة موارد أجهزتنا الخاصة بغية التصدي للخطر الناشئ الجديد".