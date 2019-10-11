النشرة: وقفات احتجاجية في ‎الحسكة والقامشلي تنديدا بالعدوان التركي

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​ عن خروج وقفات احتجاجية شعبية أمام ‎قصر العدل في مدينة ‎​الحسكة​ و‎ساحة السبع بحرات بالقامشلي وذلك تنديدا بالعدوان التركي المتواصل على ريفي الحسكة والرقة في الوقت الذي يواصل فيه العدوان استهداف المدنيين وانتهاك الاجواء السورية بحجة محاربة الارهابيين.

ويأتي ذلك فيما يواصل الطيران الحربي التركي شن غارات جوية مكثقة، استهدف محيط المستشفى الوطني في رأس العين شمال غرب الحسكة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في المنطقة الصناعية شرق رأس العين ومحاولات تركية لكسر دفاعات قسد والتقدم باتجاه المدينة.

وتشهد المنطقة الحدودية حركة نزوح كبيرة قدرت حتى الان بأكثر من 200 ألف مدني هرباً من القصف والغارات التركية والخوف من احتلال القوات التركية لبلداتهم. وفي سياق متصل تم افتتاح 7 مدارس في الحسكة لاستيعاب النازحين وسط جهود من الحكومة السورية لاستقبال المهجرين.

يذكر ان تواجد الحكومة السورية والجيش السوري يقتصر في مناطق سيطرة قسد على مربع امني في القامشلي ومطار القامشلي ومربع امني في مدينة الحسكة بالاضافة الى ادارة المداس الحكومية ومؤسسات خدمية.