السيستاني دان هجمات قوات الأمن العراقية على المحتجين والصحفيين

حمّل المرجع الشيعي الأعلى في ​العراق​ ​علي السيستاني​، ​الحكومة العراقية​ "مسؤولية مقتل العشرات من المحتجين في البلاد"، داعيا السلطات إلى "تحديد عناصر ​الأمن​ غير المنضبطة"، مطالباً بـ"قوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت ب​إطلاق النار​ على المتظاهرين".

وشدد على "عدم التردد في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم".