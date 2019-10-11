السيستاني دان هجمات قوات الأمن العراقية على المحتجين والصحفيين

حمّل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الحكومة العراقية "مسؤولية مقتل العشرات من المحتجين في البلاد"، داعيا السلطات إلى "تحديد عناصر الأمن غير المنضبطة"، مطالباً بـ"قوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين".
وشدد على "عدم التردد في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم".
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