حكومة إيران: رئيس وزراء باكستان نقل رسالة من بن سلمان يطلب فيها الحوار معنا

كشف المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​ عن ان "رئيس وزراء ​باكستان​ ​عمران خان​ نقل رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلب فيها الحوار مع ​طهران​"، مشيراً إلى "إننا لا نرى أي دواع للحوار مع ​السعودية​ نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم".

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