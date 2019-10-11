الشركة الإيرانية للنفط: لا يزال مصدر الهجوم على الناقلة مجهولا

كشفت الشركة الإيرانية للنفط المستهدفة عن أنه "لا يزال مصدر الهجوم على الناقلة مجهولا والأضرار تقتصر على الهيكل وبعض المخازن"، مشيرةً إلى ان "الناقلة المستهدفة بدأت التحرك ببطء باتجاه مياه ​الخليج​ ووضعها مستقر الآن".

وفي وقت سابق افادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن "تعرض ​ناقلة نفط​ تابعة لشركة ناقلات ​النفط​ الوطنية الايرانية الى حادث ​انفجار​ اصاب هيكل ​السفينة​ على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي"، مشيرة الى ان "الخزانين الرئيسيين لهذه السفينة تعرضا إلى اضرار جراء حادث التفجير مما ادى الى تسرب النفط المخزون فيهما الى ​البحر الاحمر​".

واوضحت الوكالة أن "الخبراء المتواجدين على متن السفينة يحققون في اسباب وقوع الانفجار وقد اعربوا عن توقعهم ان يكون الحادث بفعل عمل إرهابي".

من جهة اخرى نقلت وكالة "AFP" عن الشركة المالكة للناقلة الإيرانية قولها ان "الانفجار قد يكون بسبب ضربات صاروخية".

فيما نقلت قناة "العربية" عن موقع لتتبع حركة السفن أن "الناقلة الإيرانية تسير في طريقها بشكل طبيعي ولا حرائق على متنها".