نقابة اصحاب محطات الوقود تعلن الإضراب القسري لحين إيجاد حل لشراء المحروقات بالليرة

أعلنت نقابة اصحاب محطات ​الوقود​ ، الإضراب القسري لحين إيجاد حل لشراء ​المحروقات​ بالليرة، وتوقف المحطات عن بيع المحروقات لحين صدور وثيقة خطية عن الجهات الرسمية المعنية بشراء المحروقات ب​الليرة اللبنانية​، داعية المحطات الى الالتزام بالعقود مع شركات توزيع المحروقات.

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