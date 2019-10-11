مصدر لـ "النشرة":القتال عند الحدود السورية التركية يشهد تراجعا سريعا لـقوات قسد

أكد مصدر عسكري ميداني للنشرة ان القتال عند الحدود السورية التركية يشهد تراجعا سريعا لـقوات ​سوريا​ الديمقراطية، وسط محاولتها توسيع مناطق الاشتباك على طول الحدود، وأوضح ان الطبيعة الجغرافية لا تساعد في عمليات التصدي للمهاجمين بحيث ان المنطقة منبسطة ومكشوفة واي محاولة للدفاع تواجه بقصف عنيف ردا على اي ​اطلاق نار​.

ودخلت المجموعات المسلحة المدعومة من ​تركيا​ مدينة تل ابيض في ريف ​الرقة​ الشمالي عند الحدود السورية التركية وتعمل على تمشيطها بعد ​اشتباكات​ مع "قسد" التي انسحبت جنوبا باتجاه عين عيسى.

واقتربت الفصائل المسلحة من السيطرة على مدينة ​رأس العين​ في شمال الحسكة.