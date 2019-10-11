أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه "جرى إخلاء مركز "أرنديل" التجاري في ​مانشستر​ ببريطانيا بعد أنباء عن حوادث طعن". فيما أكدت ​الشرطة البريطانية​ "اصابة 5 أشخاص"، مشيرةً إلى أنها تتعامل حاليا مع حادث في المركز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية: إصابة 5 أشخاص في حادث طعن بمركز آرنديل التجاري في مانشستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.