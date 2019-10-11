أبيي: نوبل للسلام منحت إلى إفريقيا!







اسماء السيد - أوسلو: أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبيي الجمعة أن منحه جائزة نوبل للسلام "يشرفه" و"يسعده"، مرحبا "بجائزة منحت إلى إفريقيا". وقال أبيي في اتصال هاتفي قصير مع مؤسسات نوبل التي بثته على الانترنت "أتصور أن كل القادة الأفارقة الآخرين سيفكرون أنه من الممكن العمل على إجراءات لبناء السلام في قارتنا".

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