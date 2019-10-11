إثيوبيا: نتفخر كأمة بمنح نوبل للسلام لأبيي أحمد









اسماء السيد - اديس ابابا: أكدت إثيوبيا الجمعة أنها "فخورة كأمة" بجائزة نوبل للسلام التي منحت لرئيس الوزراء أبيي أحمد، حسبما ورد في تغريدة لمكتب رئيس حكومة ثاني بلد في عدد السكان في إفريقيا.

وكتب مكتب أبيي على تويتر "نحن فخورون كأمة". ونشر بيانا على الموقع نفسه يعتبر أن هذه الجائزة تشكل "اعترافا" بعمل رئيس الوزراء من أجل "الوحدة والتعاون والتعايش".

وأضاف "منذ أن تولى رئيس الوزراء أبيي أحمد القيادة السياسية في نيسان/ابريل 2018 جعل من السلام والعفو والمصالحة عناصر أساسية لسياسته وإدارته".

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ومنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي مهندس المصالحة الكبيرة بين بلده واريتريا المجاورة. وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية، بيريت رايس اندرسن إن الجائزة منحت لأبيي تقديرا "لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

وأضافت أن الجائزة تهدف أيضا إلى "الاعتراف بكل الأطراف الفاعلين الذين يعملون من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا ومنطقتي شرق وشمال شرق إفريقيا".

وقال مكتب أبيي "ندعو كل لإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا إلى مواصلة اختيار معسكر السلام"، مؤكدا أن "هذا النصر وهذا الاعتراف هو انتصار جماعي لكل الإثيوبيين".