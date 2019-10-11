بريطاني يفوز بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © Andrey Nekrasov/imageBROKER.com جنيه استرلينيبريطاني يفوز بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ البلاد

ربح مواطن بريطاني الجائزة الكبرى ليانصيب EuroMillions، ومقدارها 170 مليون جنيه إسترليني.

وتفيد BBC News، بأن اسم الفائز مجهول، ولم يعرف هل هو فرد أم عائلة أم مجموعة أشخاص، حيث فازت الأرقام 7،10، 15، 44، 49 ورقمان إضافيان 3 و12.

فإذا كان الرابح شخصا واحدا فإنه سينضم إلى قائمة أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة. ويحق له عدم كشف هويته نهائيا، أو كشف وضعه الجديد كمليونير محدث. ويعتبر ربح هذا المبلغ باليانصيب الأكبر في تاريخ بريطانيا .

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ويتوفر يانصيب EuroMillions في تسعة بلدان أوروبية هي بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، النمسا، لوكسمبورغ، إيرلندا، البرتغال وسويسرا.

ويذكر أن مواطنا بريطانيا عمره 24 سنة، كان قد ربح في شهر أغسطس الماضي جائزة يانصيب "مدى الحياة" يتقاضى بموجبها مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني شهريا على مدى ثلاثين سنة.

المصدر: لينتا. رو