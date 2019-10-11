دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي سيطرحون قرار عقوبات على تركيا بسبب هجوم سوريا

من باتريشيا زنجرل

واشنطن (رويترز) - أعلن 29 من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس أنهم سيطرحون قرارا لفرض عقوبات على تركيا الأمر الذي يسلط الضوء على استياء المشرعين من الهجوم على القوات الكردية في سوريا.

وبعد يوم من إعلان جمهوريين وديمقراطيين عن تشريع مماثل في مجلس الشيوخ، قال النواب وبينهم زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي وويب ستيف سكاليسي إنهم يريدون ردا قويا على عدوان أنقرة.

وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان "يجب أن يواجه الرئيس (رجب طيب) أردوغان ونظامه عواقب وخيمة بسبب الهجوم بلا رحمة على حلفائنا الأكراد في شمال سوريا".

ولم يتضح بعد كيف سيبلي التشريع في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وغير ترامب السياسة بشكل مفاجئ يوم الأحد وقال إنه سيسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، ليمهد الطريق لتركيا كي تشن هجوما عبر الحدود.

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وسارعت تركيا لبدء الهجوم وقصفت الفصائل الكردية، التي كانت حتى الآونة الأخيرة تحارب إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، يومي الأربعاء والخميس مما أدى إلى مقتل العشرات وأجبر الآلاف على الهرب.

وفي انفصال نادر عن ترامب، انتقد بعض زملائه الجمهوريين قراره.

وقال السناتور لينزي جراهام، أحد رعاة قرار العقوبات الذي أعلن في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، إن قرار ترامب جاء "مخالفا لنصائح الجميع".

وأكد الجمهوريون في مجلس النواب عزمهم على الرد على أنقرة في بيانات لم تنتقد ترامب.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)