شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حزب الحرية المصرى، برئاسة صلاح حسب الله، وحضور الأمين العام أحمد مهنى، أحمد إدريس أمين التنظيم، وطارق عبده أمين محافظة الدقهلية، وهلال الشيخ أمين ميت غمر، وأمين مساعد الدقهلية، ود جيهان البيومي أمينة المرأة على مستوى الجمهورية، ومؤمن السيد أمين الاتصال السياسي واحمد القططي عضو الهيئة العليا، والنائب إيهاب السلاب عضو الهيئة العليا وقيادات الحزب بالمحافظة بالذكرى ال 46 على انتصار السادس من اكتوبر عام 1973.

وأشاد اللواء طيار مقاتل أحمد المنصوري من أبطال حرب أكتوبر المجيدة فى كلمته، بدور رجال وسيدات مصر فى الحفاظ على الدولة المصرية، موضحا أن ما قدمه فى شبابه من بطولات هو أقل ما يمكن أن يقدمه لتراب هذا البلد العظيم وترحم على زملائه من شهداء أكتوبر.

وتناول صلاح حسب الله رئيس الحزب، الشرح والتحليل البطولات التى حققها صقور قواتنا المسلحة الباسلة فى هذا الانتصار، مشيدا بوقوف الشعب المصرى كله خلف قواته المسلحة وتحمل المواطن المصري الحر مسئوليته تجاه مصر.

وأرسل حزب الحرية المصرى، برقية شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر من رفعة وسمو وانجازات وبرقية شكر لقواتنا المسلحة على مابذلته وتبذله من أجل مصر للحفاظ على استقرار وأمان مصر داخليا وخارجيا وبرقية شكر للشرطة المصرية الباسلة ورسالة اعتزاز على أرواح شهدائنا من الجيش والشرطة على ما قدموه من غالى ونفيس من أجل مصر.

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وأختتم الدكتور صلاح حسب الله، كلمته موجها رسالة للمواطن المصري الحر، بأن يصطف خلف رئيسه وجيشه وشرطته، وأن يحافظ على وطنه ويواجه جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر خاصة فى الاكاذيب والسموم والشائعات التى تبثها الآلة الإعلامية ومنصات السوشيال ميديا التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، أن الشباب المصرى عليه أن يعى جيدا الحرب الشرسة المستهدفة لتدمير وطنه، وأن الشباب عليه مسئوليه في الداخل كالجندى على الحدود للحفاظ على تاريخنا، وصنع مستقبلنا وقضى جميع الحاضرين وقيادات وشباب وكوادر حزب الحرية المصرى ليلة فى حب مصر احتفاء بانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973.