إقالة المدير التنفيذي لرينو تيري بولور

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ): أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات إنهاء انتداب المدير التنفيذي للشركة تيري بولور. وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للشركة في أعقاب اجتماع مفاجئ لمجلس إدارتها، أن المديرة المالية للشركة كلوتيلد ديلبوس ستتولى منصب المدير التنفيذي المؤقت للشركة. ولم تفصح رينو عن أسباب اتخاذ القرار.

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