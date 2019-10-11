محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، غموض مقتل سيدة عثر أهالي عزبة البرج بمركز رشيد، على جثتها ملقاة أمام منزلها في ظروف غامضة.
البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة رشيد، بالعثور على جثة سيدة تدعى "ذوات.ع.ع" 40 سنة، من مواليد عرب المحضر بكفر الشيخ ومقيمة بمنزل زوجها ببرج رشيد، مذبوحة من الرقبة ومضرجة في دمائها.
بمعاينة الجثة تبين وجود جرح ذبحي خلف الرقبة مع تهتك بالفقرات العنقية، ووجود جروح قطعية بباطن اليد اليمنى مع اشتباه قطع بالأوتار.
تشكل فريق من البحث الجنائي للتحري حول الواقعة وكشف الجاني، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليها تقيم مع أولادها داخل منزل الزوجية، وجود الزوج في عمله بإحدى المزارع في غرب النوبارية.
وتوصل الفريق إلى أن المتهم في ارتكاب الواقعة " أ.م.أ" شقيق زوج المجني عليها لخلافات عائلية بينهما.
وتمكن ضباط المباحث من القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بتنفيذه الجريمة.
تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر استغل غياب شقيقه وذبح زوجته.. كشف غموض مقتل "ذوات" أمام منزلها بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.