استغل غياب شقيقه وذبح زوجته.. كشف غموض مقتل "ذوات" أمام منزلها بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، غموض مقتل سيدة عثر أهالي عزبة البرج بمركز رشيد، على جثتها ملقاة أمام منزلها في ظروف غامضة.

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة رشيد، بالعثور على جثة سيدة تدعى "ذوات.ع.ع" 40 سنة، من مواليد عرب المحضر بكفر الشيخ ومقيمة بمنزل زوجها ببرج رشيد، مذبوحة من الرقبة ومضرجة في دمائها.

بمعاينة الجثة تبين وجود جرح ذبحي خلف الرقبة مع تهتك بالفقرات العنقية، ووجود جروح قطعية بباطن اليد اليمنى مع اشتباه قطع بالأوتار.

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تشكل فريق من البحث الجنائي للتحري حول الواقعة وكشف الجاني، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليها تقيم مع أولادها داخل منزل الزوجية، وجود الزوج في عمله بإحدى المزارع في غرب النوبارية.

وتوصل الفريق إلى أن المتهم في ارتكاب الواقعة " أ.م.أ" شقيق زوج المجني عليها لخلافات عائلية بينهما.

وتمكن ضباط المباحث من القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بتنفيذه الجريمة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.