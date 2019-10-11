اخلاء مركز تسوق في مانشستر البريطانية بعد حوادث طعن

محمد اسماعيل - القاهرة - مانشستر (د ب ا) ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ) اليوم الجمعة أنه تم اخلاء مركز ارنديل سنتر للتسوق في مانشستر ببريطانيا بعد أنباء عن حوادث طعن وعلاج 4 أشخاص.

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