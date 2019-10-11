بالصور.. تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت الساعات التي أعقبت، صلاة الجمعة، إقبالا كبيرا من الأطباء على المشاركة بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة بورسعيد.

وتسابق المرشحون وأنصارهم على توزيع وتعليق الدعاية الانتخابية بمحيط مقر النقابة الفرعية للأطباء بشارع 23 يوليو، في ظل تواجد أمني مكثف خارج المقر.

وكانت عملية التصويت بدأت في التاسعة صباحا وستستمر حتى الخامسة مساءا، ويستلم كل ناخب 7 ورقات منها واحدة للنقيب العام، وأخري لفوق السن، يختار منهم الناخب 3 أعضاء، وثالثة تحت السن، يتم اختيار 3 منهم، ورابعة للقطاع، بالإضافة إلى 3 ورقات إحداهما لنقيب النقابة الفرعية، وورقة لأعضاء النقابة الفرعية فوق السن، والأخيرة لأعضاء الفرعية تحت السن.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية ببورسعيد 14 مرشحا، وضمت قائمة المتنافسين على مقعد نقيب أطباء بورسعيد 3 مرشحين، وهم: أبو المعاطي الشريف، محسن محفوظ، ومصطفى السعيد، بينما يتنافس على مقعدين بمجلس النقابة الفرعية للعضوية أكثر من 15 عاما (فوق السن) 8 مرشحين وهم: "خالد الزند، شادي حامد، شريف شعبان، عمرو عبد الحميد، مجدي حسين، محسن محفوظ، محمد عبد الحافظ، ومصطفى السعيد، كما يتنافس على مقعدي العضوية أقل من 15 عاما (تحت السن) 3 مرشحين، وهم: أحمد مجدي الدسوقي، حلمي السويدي، ومحمد صبح".