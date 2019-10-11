وزير الخارجية الألماني: أبي أحمد قدوة تتجاوز أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ) قدم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التهنئة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على فوزه بجائزة نوبل للسلام هذا العام. وقال ماس اليوم الجمعة: "شجاعته وبعد نظره مثال وقدوة تتجاوز أفريقيا". وذكر ماس أن أحمد مهد خلال فترة قصيرة للغاية الطريق لتطورات لم يعتبرها أحد ممكنة، وأضاف: "إثيوبيا وجيرانها يمكنها بالتأكيد مواصلة طريقها بدعم من ألمانيا". وقد أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة فوز أحمد بجائز نوبل للسلام هذا العام تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

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