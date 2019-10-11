موسكو: عودة 1069 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين أن 1069 لاجئا سوريا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية.

وأوضح المركز - في بيان له اليوم الجمعة - أن 418 لاجئا (125امرأة و213 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري

"جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 651 لاجئا (195 امرأة و332 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".وأضاف أن إجمالي عدد اللاجئين، الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ 18 يوليو عام 2018 الماضي بلغ أكثر من 432 ألف شخص، منهم أكثر من 136 ألف شخص من لبنان وأكثر من 295 ألف شخص من الأردن.وأشار المركز إلى أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 32 عبوة قابلة للانفجار.