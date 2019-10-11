رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام، بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للجائزة النرويجية. الموقع الرسمي للجائزة النرويجية. أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو أن أحمد فاز بالجائزة تقديرًا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي، خصوصًا مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا. أن أحمد فاز بالجائزة تقديرًا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي، خصوصًا مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

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