فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب اجتياح سوريا

قالت وزيرة الدولة الفرنسية لشئون الاتحاد الأوروبي أميلي دو مونشالان، إن قمة الاتحاد ستناقش الأسبوع المقبل فرض عقوبات على تركيا بسبب بسبب العملية العسكرية التي شنتها ضد الأكراد

شمال شرق سوريا.

وشددت مونشالان حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، اليوم الجمعة، على أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي

في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة.وتأتي تصريحات الوزيرة الفرنسية بعد شن الجيش التركي عملية عسكرية ضد الأكراد شمال شرقي سوريا الأربعاء الماضي، والتي أعقبها إدانات دولية وتهديدات بعقوبات أمريكية على الاقتصاد التركي.