وزير خارجية أوكرانيا: قريبًا إعادة سفننا المحتجزة لدى روسيا

أعلن وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعيد إلى كييف زورقين حربيين وقاطرة كانت قد احتجزتهم في مضيق كيرتش في شهر نوفمبر العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية عن بريستيكو قوله في "نحن الآن في المرحلة الأخيرة من نقل هذه

السفن.. سوف تعود هذه السفن قريبا، وتناقش القيادة البحرية حاليا المشكلات الفنية ... مهمتنا كوزارة الخارجية هي تمكين إتمام العملية".ويتوقع وزير الخارجية الأوكراني ألا يجد أثرا للطلقات التي أطلقتها قوات الأمن الروسية على السفن الأوكرانية خلال حادث مضيق كيرتش، قائلا "شيء ما يخبرني بأننا لن نجد أثرا للطلقات الروسية على سفننا عندما نأخذها.. الأمر المهم هو أن عملية إعادة السفن ستتم في المستقبل القريب".جدير بالذكر أنه في يوم 25 نوفمبر 2018، احتجزت قوات الأمن الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش قرب بحر آزوف، بعد أن أطلقت النار باتجاهها.