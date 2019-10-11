بدء التصويت بالخارج فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية

انطلقت، اليوم الجمعة، عملية التصويت في دوائر الخارج للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.
وقد فتح أول مكتب اقتراع أبوابه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية في تمام الساعة الثامنة صباحابالتوقيت المحلي، ويستمر الاقتراع بالخارج على مدى ثلاثة أيام.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 6ر15% من أصوات الناخبين ، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.
ووفقا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى ، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
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