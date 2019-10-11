​كوريا الجنوبية تتوقع تأثر خدمات السكك الحديدية مع بدء إضراب العمال

أعلنت شركة كوريا للسكك الحديدية ووزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تتأثر خدمات السكك الحديدية عبر البلاد خلال عطلة الأسبوع، نتيجة لبدء العمال إضرابا لمدة 72 ساعة للمطالبة بظروف عمل أفضل.

وقالت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إنه من المتوقع أن تتأثر 20% إلى 60%

من خدمات نقل الركاب والبضائع"، موضحة أنه سيتم تخفيض تشغيل مترو الأنفاق ليعمل بنسبة 88.1% مقارنة بظروف العمل العادية، وتشغيل كل من القطارات السريعة وقطار فائق السرعة بنسبة 81.1% و72.4% على التوالي مقارنة بظروف التشغيل العادية.وأضافت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية الكورية الجنوبية أن قطارات نقل البضائع ستكون الأكثر تضررا بنسبة 36.8%.ويطالب اتحاد عمال كوريا للسكك الحديدية الذي يبلغ عدد أعضائه 19 ألف عضو برفع البدلات والأجور بنسبة 4% كما يطالب أيضا بتوظيف موظفين جدد لتقصير ساعات عمل العمال الحاليين.ويعد الإضراب الذي من المقرر أن يستمر 72 ساعة تبدأ من الساعة السابعة صباح الجمعة حتى التاسعة صباح الإثنين المقبل هو أول إضراب منذ 3 سنوات بعد إضراب عام 2016 الذي استمر 74 يومًا امتدت من سبتمبر حتى ديسمبر.