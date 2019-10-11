أوروبا تناقش فرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل

أكدت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، اليوم الجمعة، أن مسألة فرض عقوبات أوروبية على تركيا، إثر تدخلها في شمال سوريا ستبحث في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل.

وقالت أميلي دو مونشالان، "سيُطرح الأمر للنقاش الأسبوع المقبل في المجلس الأوروبي... هو مطروح على الطاولة بالقطع".

وأضافت "لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة".

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ويستهدف الهجوم العسكري التركي وحدات حماية الشعب الكردية، التي ساهمت في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.