إلزام وزير أميركي بتقديم وثائق في تحقيق عزل ترامب.. ومسؤول يدلي بشهادته الأسبوع المقبل

طالب نوّاب ديموقراطيّون وزير الطاقة الأميركي، وثائق في إطار التحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب، في حين أنه من المتوقع أن يدلي مسؤول أميركي بشهادته الأسبوع المقبل أمام لجان مجلس النواب.

وطالب نوّاب ديموقراطيّون بأن يُزوّدهم وزير الطاقة الأميركي ريك بيري بوثائق في إطار التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

ووجّه رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب مذكّرةً رسميّة إلى بيري تُلزمه بأن يُقدّم إليهم تلك المستندات بحلول 18 أكتوبر.

وقال رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف والشؤون الخارجيّة إليوت إنغل ومراقبة السُلطة التنفيذيّة إيلايجا كامينغز "إذا ما رفضتم الامتثال لهذه المذكّرة، حتى لو بناء على طلب الرئيس أو البيت الأبيض، فسيكون هذا دليلًا على عرقلة عمل الكونجرس ويُمكن استخدامه ضدّكم و(ضدّ) الرئيس".

وأضافوا متوجّهين إلى الوزير "لقد أثارت تقارير في الآونة الأخيرة، تساؤلات بشأن أيّ دورٍ محتمل لكُم في نقل رسالة الرئيس (..) إلى نظيره الأوكراني"، في إشارة إلى المحادثة الهاتفية بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي

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وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر أميركية، أن سفير الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند من المتوقع أن يدلي بشهادته الأسبوع المقبل أمام لجان مجلس النواب، التي تحقق في أمر الرئيس دونالد ترامب وأوكرانيا.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن ثلاثة مصادر بالكونجرس الأميركي، أن السفير سوندلاند من المتوقع أن يدلي بشهادته الأسبوع المقبل، أمام لجان مجلس النواب التي تحقق في أمر الرئيس دونالد ترامب وأوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أمرت السفير، يوم الثلاثاء، بعدم حضور اجتماع مغلق للجان الثلاث التي تحقق في أمر ترامب.

وأعلن زيلينسكي الخميس أنّه لم يتعرّض لأيّ "ابتزاز" من ترامب الذي تحوم حوله شبهات في الولايات المتحدة بأنّه علّق مساعدة عسكرية لكييف مقابل قيامها بالتحقيق حول نجل منافسه السياسي جو بايدن.

