رئيس وزراء أثيوبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام للعام الجاري.



وقالت لجنة الجائزة أن فوز " أبي أحمد" جاء بسبب جهوده لتحقيق السلام مع إريتريا.



واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو/تموز 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.



وساهم رئيس وزراء أثيوبيا في تسهيل المباحثات السودانية بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير التي أفضت التوصل إلى اتفاق بينهما عقب انقلاب الجيش على البشير.



وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر كانون الأول.



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