هجوم صاروخي يستهدف ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الجمعة أن انفجارا وقع في ناقلة نفط إيرانية مما أدى لاندلاع حريق فيها قبالة ميناء جدة السعودي، مضيفة أن خبراء يعتقدون أن الانفجار ”هجوم إرهابي“.



ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مصادر لم تذكر أسماءها القول إن الناقلة مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية وإن الانفجار ألحق أضرارا بالغة بالناقلة وأدى لتسرب نفط في البحر الأحمر على بعد نحو 95 كيلومترا من جدة.



وأضافت ”يعتقد الخبراء أنه هجوم إرهابي“.



وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن صاروخين أصابا ناقلة النفط سينوبا المملوكة لإيران مما أشعل بها النيران أثناء مرورها قبالة جدة.



وقال التلفزيون نقلا عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية ”أصاب صاروخان السفينة المملوكة لإيران قرب مدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية“.



وقالت وكالة نور الإخبارية المقربة من الحرس الثوري الإيراني إن الطاقم بخير والوضع تحت السيطرة.



وتصاعدت التوترات بين الخصمين الإقليميين إيران والسعودية منذ هجوم على منشأتي نفط في المملكة يوم 14 سبتمبر أيلول مما تسبب في وقف إنتاج 5.7 مليون برميل من النفط يوميا وهو ما يزيد عن خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.



وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجمات لكن مسؤولا أمريكيا قال إنها انطلقت من جنوب غرب إيران.

وألقت الرياض بالمسؤولية على طهران، غير أن إيران التي تدعم الحوثيين في حرب اليمن نفت أي دور لها في الهجمات.



المصدر: رويترز

