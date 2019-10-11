كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الجيش التايلاندي يحذر من الاضطرابات في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد الجيش التايلاندي القوي، الجنرال أبيرات كونجسومبونج، أن حكومة البلاد في حالة حرب فعلية مع منتقديها، محذرًا من أن السياسيين والمفكرين قد "يتلاعبون" بالشباب لتنظيم احتجاجات كتلك الموجودة في هونج كونج.

وأوضح كونجسومبونج في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، بأن "الحرب الهجينة" التي تتضمن أساليب مثل الدعاية عبر الإنترنت ووسائل العنف التقليدية تستخدم بالفعل في تايلاند لتدمير الأمة.

وأضاف ابيرات، أن الشيوعيين السابقين الذين لم يتخلوا قط عن جهود للاستيلاء على السلطة كانوا العقل المدبر للمؤامرة المزعومة، لقد ربطهم بسياسيين معارضين لم يحددهم بالاسم، لكن من الواضح أنه ضم رئيس ثالث أكبر حزب في البرلمان.

ويقوم الجيش التايلاندي في كثير من الأحيان بتنظيم الانقلابات خلال فترات الاضطرابات السياسية، على الرغم من أن الحكومة الحالية يقودها قائد سابق للجيش ورجل انقلاب.

