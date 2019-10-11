كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا بفوزه بجائزة نوبل للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، بفوزه بجائزة نوبل للسلام، وأكد أنه فوز مستحق.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الجمعة: "خالص التهاني لصديقي العزيز رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام، رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره، تكريم في محله لشخصية استثنائية".

هذا وفاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، وذلك لجهوده في صنع السلام مع إريتريا.

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وقالت اللجنة النرويجية في حيثيات قرارها: "مُنح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي جائزة نوبل للسلام لهذا العام، وذلك لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة".

يذكر أن إثيوبيا وإريتريا، اللتين خاضتا حربا على الحدود بين عامي 1998 و2000، استأنفتا العلاقات في يوليو عام 2018 بعد سنوات طويلة من العداء.

وسيتم تسليم قيمة هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل 900 ألف دولار في أوسلو يوم 10 ديسمبر المقبل، في ذكرى وفاة العالم السويدي ألفريد نوبل، الذي أسس هذه الجوائز في وصيته عام 1895.