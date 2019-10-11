كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: فوضى البريكست بدون اتفاق تظل النتيجة الأكثر ترجيحًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فرنسا، إن فوضى البريكست بدون اتفاق يظل النتيجة الأكثر ترجيحًا على الرغم من المشاعر الإيجابية، التي انبثقت عن اجتماع الخميس بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الإيرلندي ليو فارادكار.

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا، أميلي دي مونتشالين، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة "أمر محتمل في هذه المرحلة".

وأضافت دي مونتشالين في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، أنه حتى تاريخ المغادرة المقرر لبريطانيا في 31 أكتوبر يبقى واقعيًا لأنها لا ترى سببًا واضحًا لمنح تمديدًا إضافيًا للمملكة المتحدة.

وقالت: "لدي سؤال أساسي: لماذا أعطى المزيد من الوقت. هل امنح الوقت من أجل المزيد من الوقت؟ فقد بدأ الأمر منذ سنة، حتى ثلاث سنوات، ونحن لا نحصل عليه حقًا".

يجتمع كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست ميشيل بارنييه حاليًا مع وزير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي في بروكسل.

يدخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في محادثات جديدة بعد اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار أعربوا فيه عن أملهم في حدوث انفراجة في الاتحاد الأوروبي.

سافر ستيفن باركلي، مبعوث جونسون إلى الاتحاد الأوروبي، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع الإفطار يوم الجمعة مع ميشيل بارنييه، حيث من المتوقع أن يطلع مفاوض الاتحاد الأوروبي على ما إذا كان هناك تقدم جوهري.

وقال جونسون إن هناك "طريقًا" لصفقة متأخرة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوي والمكلف في 31 أكتوبر، بينما قال فارادكار إن الاجتماع كان "إيجابيًا للغاية".

يبقى حجر العثرة الرئيسي هو كيفية التعامل مع الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة، بين بريطانيا وأيرلندا.

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والزعيم الأيرلندي ليو فارادكار آخر المعلومات عن القضية بعد اجتماع غداء خاص في شمال غرب إنجلترا استمر لعدة ساعات.

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وقالا في بيان مشترك "يواصل الاثنان الاعتقاد بأن الصفقة في مصلحة الجميع.. وقد اتفقوا على أنهم يمكنهم رؤية طريق للتوصل إلى اتفاق محتمل."

بموجب اقتراح المملكة المتحدة، يجب أن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية على بعض البضائع، ولكن ليس على الحدود نفسها. يقول الاتحاد الأوروبي إن أي شيكات جمركية غير مقبولة.

كان هناك القليل من الجوهر في بيان فارادكار وجونسون الذي يشير إلى حدوث تقدم أو ما إذا كان "المسار" قريبًا أم بعيدًا.

واتفق الاثنان على "التفكير" بشكل أكبر في مناقشاتهما، التي ركزت على تحديات الجمارك، كما وافقوا على مواصلة الحديث.

بعد الاجتماع، بدا فارادكار أكثر إيجابية مما كان عليه في الأسابيع الأخيرة.

وقال "أعتقد أنه من الممكن بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق، ولدينا معاهدة للسماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة، وأن يتم ذلك بحلول نهاية أكتوبر". لكنه حذر من أن الأمور يمكن أن تسوء، وأضاف: "فيما يتعلق بالوقت الذي سيستغرقه ذلك، لا يمكنني التنبؤ بذلك بأي قدر من اليقين".

في الأيام الأخيرة، تبادلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي انتقادات سيئة بشأن من المسؤول عن الجمود في المحادثات.

بعد أن ادعى مكتب جونسون في داونينج ستريت أن عناد الاتحاد الأوروبي جعل "من المستحيل بشكل أساسي" أن تغادر المملكة المتحدة بصفقة، وحذر رئيس المفوضية الأوروبية دونالد تاسك من لعب "لعبة إلقاء اللوم الغبي".

يقول فارادكار وغيره من زعماء الاتحاد الأوروبي إن جونسون، الذي تولى منصبه في يوليو، نكر اتفاق الانسحاب الذي أبرمته مع سلفه تيريزا ماي. تم رفض هذه الصفقة من قبل البرلمان البريطاني ثلاث مرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى معارضة المشرعين لبنود لضمان الحدود الأيرلندية مفتوحة.

