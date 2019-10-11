كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 أشخاص إثر انهيار جسر شرق الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في انهيار جسر شرق الصين، حسبما ورد تسببت شاحنة مكتظة بحمولة عالية في انهيار الجسر في مقاطعة جيانغسو ليل الخميس.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "CCTV"، إن الشاحنة كانت تحمل 187 طنا من البضائع في حين أن أقصى حمولة مسموح بها هي 65 طنا.

وقالت الهيئة، إن الجسر المنهار حاصر ثلاث سيارات تحته، مما أسفر عن مقتل الأشخاص الثلاثة بداخلها.

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وشهدت الصين هذا العام حوادث صناعية ونقل خطيرة على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز السلامة.

وشملت الحوادث انفجارات مصانع كيماوية وفقدان العشرات من رجال الإطفاء في الحرائق الجبلية.

في الشهر الماضي، توفي 19 شخصًا في حريق في شرق الصين، بعد يوم من مقتل 36 شخصًا في حادث حافلة.

