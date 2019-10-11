قادة بريطانيا وأيرلندا يحددون الطريق إلى صفقة البريكست

أوضح زعماء بريطانيا وأيرلندا، أنهم رصدوا "طريقًا" لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يبقي آمالهم في تحقيق انفراجة قبل ثلاثة أسابيع فقط من الموعد النهائي للمملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والزعيم الأيرلندي ليو فارادكار، آخر المعلومات عن القضية بعد اجتماع غداء خاص في شمال غرب إنجلترا استمر لعدة ساعات.

وقال في بيان مشترك "يواصل الاثنان الاعتقاد بأن الصفقة في مصلحة الجميع.. وقد اتفقوا على أنهم يمكنهم رؤية طريق للتوصل إلى اتفاق محتمل".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة المؤلفة من 28 دولة في 31 أكتوبر، وقد تعثرت محاولات التوصل إلى اتفاق بسبب خطط الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.

تدعم الحدود غير المرئية حاليًا الاقتصاد الإقليمي وعملية السلام في أيرلندا الشمالية.

بموجب اقتراح المملكة المتحدة، يجب أن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية على بعض البضائع، ولكن ليس على الحدود نفسها، يقول الاتحاد الأوروبي إن أي شيكات جمركية غير مقبولة.

كان هناك القليل من الجوهر في بيان فارادكار وجونسون الذي يشير إلى حدوث تقدم أو ما إذا كان "المسار" قريبًا أم بعيدًا.

واتفق الاثنان على "التفكير" بشكل أكبر في مناقشاتهما، التي ركزت على تحديات الجمارك، كما وافقوا على مواصلة الحديث.

بعد الاجتماع، بدا فارادكار أكثر إيجابية مما كان عليه في الأسابيع الأخيرة.

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وقال "أعتقد أنه من الممكن بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق، ولدينا معاهدة للسماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة، وأن يتم ذلك بحلول نهاية أكتوبر". لكنه حذر من أن الأمور يمكن أن تسوء، وأضاف: "فيما يتعلق بالوقت الذي سيستغرقه ذلك، لا يمكنني التنبؤ بذلك بأي قدر من اليقين".

في الأيام الأخيرة، تبادلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي انتقادات سيئة بشأن من المسؤول عن الجمود في المحادثات.

بعد أن ادعى مكتب جونسون في داونينج ستريت أن عناد الاتحاد الأوروبي جعل "من المستحيل بشكل أساسي" أن تغادر المملكة المتحدة بصفقة، وحذر رئيس المفوضية الأوروبية دونالد تاسك من لعب "لعبة إلقاء اللوم الغبي".

يقول فارادكار وغيره من زعماء الاتحاد الأوروبي إن جونسون، الذي تولى منصبه في يوليو، نكر اتفاق الانسحاب الذي أبرمته مع سلفه تيريزا ماي. تم رفض هذه الصفقة من قبل البرلمان البريطاني ثلاث مرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى معارضة المشرعين لبنود لضمان الحدود الأيرلندية مفتوحة.

يصر جونسون على أن المملكة المتحدة ستغادر المملكة المتحدة في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة انفصال.

ومع ذلك، فإن العديد من أعضاء البرلمان البريطاني مصممون على منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، والتي يقول الاقتصاديون إنها ستدفع اقتصاد المملكة المتحدة إلى الركود. وفي الشهر الماضي، أصدروا قانونًا يلزم الحكومة بأن تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيلًا إذا لم يتم الاتفاق على صفقة انفصال بحلول 19 أكتوبر - وهو اليوم التالي لقمة رئيسية لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

يقول جونسون إنه لن يؤخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد يوم 31 أكتوبر - ولكنه أيضًا سيطيع القانون. من غير الواضح كيف يمكن التوفيق بين البيانين.

من المتوقع أن يعقد البرلمان جلسة يوم السبت 19 أكتوبر، حيث يناقش المشرعون ما يجب عليهم فعله بعد ذلك.