احتراق حافلات في الدارالبيضاء.. شاهد عيان يحكي تفاصيل ما وقع: كنا أمام كارثة!- فيديو

عبر عدد من سكان الدارالبيضاء عن صدمتهم من الحريق المهول، الذي التهم عددا من حافلات النقل الحضري، داخل مستودع لها في منطقة “المعاريف” في عمالة مقاطعات الدارالبيضاء – أنفا، أمس الخميس.

وقال شاهد عيان، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الحريق كاد أن يتسبب في كارثة، بسبب قربه من البنايات السكنية، خصوصا أن الشركة المسؤولة عن هذا المستودع لا تتوفر على وسائل وقائية لإخماد الحرائق.

وتساءل المتحدث ذاته: “كيف لمستودع يعد الأكبر حجما على مستوى الدارالبيضاء، ألا يتوفر على أدوات لإخماد الحريق؟”.

وكانت السلطات المحلية لولاية جهة الدارالبيضاء – سطات، قد كشفت حصيلة حافلات النقل الحضري، التي التهمتها النيران، مساء أمس الخميس، بمستودع لحافلات النقل الحضري في منطقة “المعاريف” .

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وأفادت السلطات أن الحريق تسبب في إلحاق خسائر مادية بما يناهز 12 حافلة، نصفها عبارة عن مَرْكَبات قديمة، وموضوعة خارج الخدمة، حيث تمكنت مصالح الوقاية المدنية، من تطويق، وإخماد الحريق، دون أن يخلف أي إصابات بشرية.

وأفاد المصدر ذاته أنه باستثناء بعض الاضطرابات، التي يحتمل أن تطال بعض الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، فإن خطوط النقل الحضري الأخرى لن تلحقها أي تغييرات استثنائية.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لكشف أسباب، وملابسات اندلاع هذا الحريق.