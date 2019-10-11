يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الجمعة، نظيره الليبي في مباراة ودية، سيكون الملعب الشرفي بمدينة وجدة مسرحا لها.
وتمثل المواجهة، الظهور الثالث للبوسني “وحيد خاليلوزيتش” مع الأسود، وذلك بعد مباراتي بوركينافاسو، والنيجر الوديتين، في شتنبر الماضي، إذ كان قد تعادل بهدف لمثله ضد المنتخب البوركينابي، وفاز على النيجر بهدف دون رد.
ويترقب الجمهور الرياضي لقاء، اليوم، للوقوف على مدى انسجام العناصر الوطنية، مع النهج التكتيكي “لخاليلوزيتش”، الذي تعاقدت معه جامعة كرة القدم، خلفا للفرنسي “هيرفي رونار”.
ويسعى المدرب البوسني إلى البصم على أداء جيد، ضد المنتخب الليبي، حتى يبعث الطمأنينة في نفوس عشاق “أسود الأطلس”، وذلك على الرغم من الغيابات المؤثرة لمجموعة من اللاعبين الأساسيين.
ويغيب عن لقاء ليبيا مجموعة من اللاعبين بسبب الإصابة، على غرار حكيم زياش، ونصير مزراري، ورومان سايس، بالإضافة إلى عادل تاعرابت، وسليم أمل ﷲ.
يذكر أن المنتخب الوطني سيلاقي في ثاني مبارياته الودية، منتخب الغابون، الثلاثاء المقبل، على أرضية الملعب الكبير، في مدينة طنجة.
كانت هذه تفاصيل خبر في ثالث ظهور له مع الأسود.. خاليلوزيتش يتحدى الغيابات لتحقيق فوزه الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.