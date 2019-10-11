مثير.. مجهولون يقتحمون مسجداً لسرقة 50 لترا من زيت الزيتون!

تعرض محل تجاري لبيع المواد الغدائية، في منطقة أيت عميرة إقليم اشتوكة أيت باها، بداية الأسبوع الجاري، للسرقة من طرف مجهولين الذين عمدوا إلى كسر جدار مسجد مُجاور، والتسلل عبره للمحل التجاري.

وعمد اللصوص على إحداث ثقب كبير في حائط المسجد المجاور للمحل التجاري، قبل أن يتمكنوا من الدخول.

وتمكن اللصوص من سرقة ما يناهز 50 لترا من زيت الزيتون، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وخلف الحادث استنفار لمختلف السلطات، وتم فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي باشتوكة، لتعرف على هوية اللصوص.