تعرض محل تجاري لبيع المواد الغدائية، في منطقة أيت عميرة إقليم اشتوكة أيت باها، بداية الأسبوع الجاري، للسرقة من طرف مجهولين الذين عمدوا إلى كسر جدار مسجد مُجاور، والتسلل عبره للمحل التجاري.
وعمد اللصوص على إحداث ثقب كبير في حائط المسجد المجاور للمحل التجاري، قبل أن يتمكنوا من الدخول.
وتمكن اللصوص من سرقة ما يناهز 50 لترا من زيت الزيتون، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
وخلف الحادث استنفار لمختلف السلطات، وتم فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي باشتوكة، لتعرف على هوية اللصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر مثير.. مجهولون يقتحمون مسجداً لسرقة 50 لترا من زيت الزيتون! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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