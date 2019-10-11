“السبعتون” يمضي أياما عصيبة.. ابنته تعرضت لحروق خطيرة – التفاصيل

يعيش الرابور، عبد العليم، الملقب بـ”سبعتون”، أياما عصيبة، بعدما أصيبت ابنته، التي لم يتجاوز عمرها سنة ونصف السنة، بحروق في جسمها، أدخلت على إثرها إلى المستشفى، حيث لا تزال ترقد إلى حدود الساعة.

وكشفت مصادر مقربة من “سبعتون” لـ”اليوم24″ أن ابنة الأخير، التي تحمل اسم وئام، أصيبت، الثلاثاء الماضي، بحروق من الدرجة الثالثة، نتيجة حادث منزلي، سببه الماء المغلى.

ونقلت ابنة “السبعتون” إلى أحد مستشفيات الدارالبيضاء بعد الحادث، وشخص الأطباء حالتها، فتبين لهم أنها تحتاج إلى رعاية طبية، ويلزمها البقاء في المستشفى.

وانتشر، ليلة أمس الخميس، خبر إصابة ابنة السبعتون بحروق، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يساندونه بالدعاء لها بالشفاء.