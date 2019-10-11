دول بمجلس الأمن تعرب عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:29 مساءً, 11 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات أعربت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التي تنفذها تركيا بشمال شرقي سوريا.

وقالت في بيان: إن تجدد القتال المسلح في شمال سوريا سوف يقوض استقرار المنطقة ويفاقم المعاناة الإنسانية ويتسبب بمزيد من النزوح ويهدد التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي” .

ودعت الدول الأوروبية في بيانها تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي.

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