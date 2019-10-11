سوريا الديمقراطية: مقتل 22 مقاتلا من عناصرنا خلا يومين

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان اليوم الجمعة، عن مقتل 22 من عناصرها يومي الأربعاء والخميس.
من جهة أخرى، أفاد برنامج الأغذية العالمي بنزوح أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا.
كما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا عن شروعها في إخلاء مخيم مبروكة للنازحين من النازحين في محافظة الحسكة، بعد تعرضه للقصف التركي.
وكانت تركيا أعلنت أمس الأول، في التاسع من أكتوبر الجاري، انطلاق عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن هذه العملية، جاءت لتطهير شرق الفرات من "الإرهابيين".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع الفصائل الكردية في إطار عملية "نبع السلام" شرق الفرات شمالي سوريا.
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