المأكولات البحرية تمنحك العناصر الغذائية الضرورية لجسمك!

وبحسب موقع "دني-24"، فقد لفت الخبراء الانتباه إلى أنّ المأكولات البحرية تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان (الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والحديد والزنك وغيرها). وأجرى العلماء تجربة قرّروا خلالها معرفة كيف يؤثر التناول المنتظم للأسماك على الأشخاص الذين يعانون من نقص في بعض العناصر المفيدة.ووفقًا لنتائج الدراسة، تبيّن أنّ تناول الأسماك التي تمّ صيدها، هي الطريقة الأكثر فعالية ضد نقص العناصر "النزرة" (الدقيقة) المفيدة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، سجل الخبراء تطبيع ضغط الدم بين المشاركين في التجربة.

وذكر العلماء أنّ الأسماك لا تملأ نقص العناصر النزرة المفيدة فحسب، ولكنّها أيضًا تتصدّى للعمليات الالتهابية، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الكثيرة.

