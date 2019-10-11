"أطباء بلا حدود" تغلق مستشفى شمالي سوريا تحت وطأة القصف التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، إغلاق مستشفى ببلدة تل أبيض الحدودية في شمال شرقي سوريا بعد فرار العاملين تحت وطأة القصف التركي.

وقالت المنظمة الخيرية الفرنسية في بيان، إن "مستشفى تل أبيض الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود مغلق اعتبارا من الآن لأن معظم العاملين بالفريق الطبي غادروا مع أسرهم".

وأشارت إلى أن "البلدة الحدودية باتت الآن مهجورة فعليا".

وتسبب العدوان التركي على سوريا في نزوح أكثر من 70 ألف مدني ومقتل وإصابة العشرات في أول أيام العملية العسكرية التي عدها مراقبون "انتهاكا سافرا" لسيادة البلاد.

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وقوبل العدوان، الذي بدأ عصر الأربعاء الماضي، بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وتأتي العملية العسكرية وسط مخاوف من مصير المجهول للآلاف من إرهابيي داعش المحتجزين في مخيمات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يمكنهم اغتنام الفرصة للفرار.