- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالجمعة 2019/10/11 01:55 م بتوقيت أبوظبي
معدات عسكرية تركية على الحدود السورية
صدت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، هجمات القوات التركية على المنطقة الصناعية في مدينة رأس العين.
وشهدت المنطقة الصناعية اشتباكات طاحنة خلال الساعات الماضية، في ظل استمرار القوات التركية بقصف المدينة، بالتزامن مع مساعٍ للتوغل برياً، بحسب وكالة أنباء "هاوار" الكردية.
في سياق متصل، أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان في قرية علي باجلية بريف تل أبيض، جراء استهدافهم من قبل القوات التركية.
وتسبب العدوان التركي على سوريا في نزوح أكثر من 70 ألف مدني ومقتل 30 شخصا في أول أيام العملية العسكرية التي عدها مراقبون "انتهاكا سافرا" لسيادة البلاد.
وقوبل العدوان، الذي بدأ عصر الأربعاء الماضي، بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
وتأتي العملية العسكرية وسط مخاوف من مصير المجهول للآلاف من إرهابيي داعش المحتجزين في مخيمات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يمكنهم اغتنام الفرصة للفرار.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر "سوريا الديمقراطية" تصد هجوما تركيا برأس العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.