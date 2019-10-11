"سوريا الديمقراطية" تصد هجوما تركيا برأس العين

صدت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، هجمات القوات التركية على المنطقة الصناعية في مدينة رأس العين.

وشهدت المنطقة الصناعية اشتباكات طاحنة خلال الساعات الماضية، في ظل استمرار القوات التركية بقصف المدينة، بالتزامن مع مساعٍ للتوغل برياً، بحسب وكالة أنباء "هاوار" الكردية.

في سياق متصل، أصيب 4 مدنيين بينهم طفلان في قرية علي باجلية بريف تل أبيض، جراء استهدافهم من قبل القوات التركية.

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وتسبب العدوان التركي على سوريا في نزوح أكثر من 70 ألف مدني ومقتل 30 شخصا في أول أيام العملية العسكرية التي عدها مراقبون "انتهاكا سافرا" لسيادة البلاد.





وقوبل العدوان، الذي بدأ عصر الأربعاء الماضي، بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وتأتي العملية العسكرية وسط مخاوف من مصير المجهول للآلاف من إرهابيي داعش المحتجزين في مخيمات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يمكنهم اغتنام الفرصة للفرار.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن نزوح أكثر من 60 ألف مدني من مناطقهم شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي.