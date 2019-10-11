القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "خالص التهاني لصديقي العزيز رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام". وتابع القول: "رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره.. تكريم في محله لشخصية استثنائية". وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في وقت سابق فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد عن فوز آبي أحمد بـ"نوبل": صنع السلام في بلده والجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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