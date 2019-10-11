إسبانيا: سنعيد النظر في بقاء صواريخ باتريوت في تركيا

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

قالت وزيرة الدفاع الاسبانية مارغاريتا روبليس إن بلادها ستعيد النظر في بقاء بطارية صواريخ (باتريوت) الإسبانية المنتشرة على الحدود التركية – السورية عقب الهجوم التركي على شمالي سوريا.

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ونقل التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم ، عن روبليس قولها إذا استمر التصعيد العسكري التركي فإن إسبانيا ستطرح مسألة سحب صواريخها المنتشرة على الحدود التركية أمام حلف شمال الأطلسي (ناتو) وستلتزم بما يقرره الحلف.

وأكدت أن المهمة في تركيا ليست مهمة إسبانية وإنما مهمة لحلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن مدريد تراهن على السلام وترفض أي تصعيد للعنف.

وأوضحت وزيرة الدفاع الإسبانية أن الحلف سيعقد اجتماعًا وزاريًا في بروكسل في 24 أكتوبر الجاري وهناك ستعبر إسبانيا عن قلقها بشأن الوضع الجديد في المنطقة ودور مهمة الحلف والقوات المسلحة الإسبانية فيها.