الان تتابع دونالد توسك: تصريحات أردوغان بشأن اللاجئين "ابتزاز" والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 اعتبر دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، تصريحات أردوغان بشأن اللاجئين، “ابتزاز وليست في مكانها”. يأتي ذلك عقب شن تركيا اعتداء على المدنيين في سوريا، خاصة من الأكراد، أول أمس الأربعاء، في خطوة وصفها المجتمع الدولي بالجريمة.

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