الان تتابع إصابة 5 مدنيين في انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أصيب خمسة مدنيين جراء انفجار لغم أرضي خلفته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. Advertisements وذكرت مصادر محلية أن اللغم انفجر في عربة مدنية، أثناء مرورها في إحدى الطرق الفرعية بمنطقة الزبيريات غرب مديرية قعطبة. وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب بإصابة خمسة مدنيين بينهم نساء وأطفال بجروح بليغة، وفقًا لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وتعمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، زرع الألغام والعبوات الناسفة في المزارع والطرقات العامة، التي كانت تسيطر عليها في خطوط المواجهات شمال وغرب المحافظة، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.

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