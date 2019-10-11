وكالة تكشف مفاجآة بشأن انفجار ناقلة النفط الإيرانية بالبحر الأحمر

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
قالت وكالة “رويترز”، إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الجمعة أن انفجارا وقع في ناقلة نفطية إيرانية مما أدى لاندلاع حريق فيها قرب ميناء جدة السعودي، وأضافت وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء أن خبراء يحققون على متن السفينة لم يستبعدوا فرضية "هجوم إرهابي".
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تنشر أسماءها القول إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها على بعد نحو 96 كيلومترا من ميناء جدة. وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر.
وذكر التلفزيون الإيراني أن الانفجارألحق أضرارا بصهريجين في الناقلة، كما ذكرت الشركة المالكة للناقلة أن هناك اشتباه أن يكون الانفجار ناجم عن ضربات صاروخية.
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