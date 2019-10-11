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الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على تركيا

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جدة - خالد شويل - وكالات (باريس)

أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي أميلي دو مونشالان اليوم (الجمعة)، أن قمة الاتحاد في الأسبوع القادم ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سورية.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لإذاعة فرانس إنتر أنه سيتم طرح فرض عقوبات على تركيا للنقاش الأسبوع القادم في المجلس الأوروبي... «هو مطروح على الطاولة بالقطع».

وأضافت «لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سورية الديموقراطية ولاستقرار المنطقة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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