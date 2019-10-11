شكرا لقرائتكم تعرض مخيم "مبروكة" لقصف تركي.. وخطوات لإجلاء النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض مخيم مبروكة شمال شرقي سوريا لقصف تركي، علما أنه يضم نازحين تركوا منازلهم ولجأوا إليه بعد الهجوم التركي للمنطقة، ما استدعى تحرك المعنيين لإجلائهم إلى مخيم العريشة قرب مدينة الحسكة.

وأفاد مراسل "الحدث" أن السلطات الكردية والمنظمات المعنية بدأت تحضيرات لنقل نازحي مخيم مبروكة القريب من مدينة راس العين إلى مخيم العريشة قرب مدينة الحسكة.

وعزت مصادر كردية سبب قرارها إلى تعرض المخيم لعدة قذائف صاروخية جراء الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، ما أثار الخوف على حياة السكان وإصابتهم بالهلع.

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ويسكن مخيم مبروكة 7 آلاف سوري نزحوا من مناطق الرقة ودير الزور وحلب. ويبعد نحو 12 كم من الحدود التركية على بعد نحو 30 كم غرب مدينة راس العين.

وأعربت منظمات إغاثية وإنسانية عن قلقها من تأثير الهجوم التركي. وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض نزحوا حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، فيما حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من ارتفاع العدد إلى 300 ألف شخص في حال استمرت العملية العسكرية.

وبحسب المنظمات الإغاثية، فإن الهجوم التركي الذي تبرره أنقره بالدفاع عن نفسها، وتحرير سوريا من فصائل كردية مسلحة، يهدد حياة نحو مليوني مدني، كان بعضهم نزح أكثر من مرة هرباً من النزاع ووحشية "داعش"، وهو ما دفع بلجنة الإنقاذ الدولية ومنظمات إغاثية إلى القلق عليهم.