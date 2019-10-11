انفجار في ناقلة إيرانية.. وتسرب نفطي في البحر الأحمر.. والشركة المالكة: تعرضت لضربات صاروخية

الموجز

وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، صباح الجمعة، مما أدى إلى اندلاع حريق وحدوث تسرب نفطي، فيما أبدى خبراء اعتقادهم أن الناقلة تعرضت لهجوم صاروخي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مصادر لم تذكر أسماءها، القول إن الناقلة مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وإن الانفجار ألحق أضرارا بالغة بالناقلة وأدى إلى تسرب نفط في البحر الأحمر.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن صاروخين أصابا ناقلة النفط "سينوبا" المملوكة لإيران، مما أشعل بها النيران.

وقال التلفزيون نقلا عن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية: "أصاب صاروخان السفينة المملوكة لإيران".

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وقالت وكالة نور الإخبارية المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن طاقم الناقلة بخير، وإن "الوضع تحت السيطرة".

وقال متحدث باسم الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، إن الأسطول على علم بالتقارير عن وقوع الانفجار، لكن ليس لديه أي معلومات أخرى حتى الآن.

وأعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية التي وقع بها انفجار في البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن ضربات صاروخية.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية تعرضت لحادث انفجار أصاب هيكل السفينة، مشيرة إلى أن أضرارًا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة جراء الانفجار، ما أدى لتسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر.

أوضحت الوكالة أن الخزانين الرئيسيين للناقلة، التي كانت على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء جدة السعودي، تعرضا لأضرار جراء الانفجار ما أدى إلى تسرب الخام إلى مياه البحر الأحمر.

وقالت إن الخبراء الفنيين الموجودين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار وأعربوا عن توقعهم بأن يكون الحادث ناجمًا عن "عمل إرهابي".